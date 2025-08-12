Одним из условий получения денежной помощи для пенсионеров в Кривом Роге является доход на члена семьи менее 5 400 гривен.

Денежная помощь для пенсионеров в Кривом Роге доступно тем, кто отвечает определенным критериям, сообщает Politeka.

По информации из официального Telegram-канала, поддержка от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев оказывается в сотрудничестве с благотворительным фондом «Право на защиту» и с 28 июля снова открыта для уязвимых категорий населения Днепропетровской области.

Прием заявителей осуществляется по адресу: улица Владимира Бызова, 5. Консультации проводятся только в порядке очереди без предварительной телефонной записи. Организаторы советуют заранее ознакомиться с условиями программы, просмотрев закрепленные сообщения в официальном Telegram-канале во избежание ненужных затрат времени. В случае сомнений в соответствии критериям рекомендуют проверить все детали до визита.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00. Прием происходит исключительно лично. Во время консультации необходимо указать всех, кого планируете включить в заявку, и иметь оригиналы паспортов и налоговых номеров каждого из этих лиц.

Кроме того, следует знать родственную связь между заявителями. Если представление происходит как внутренне перемещенное лицо, необходимо предоставить справку, выданную не ранее чем за последние шесть месяцев.

Сумма пособия составляет 3 600 гривен на одного человека ежемесячно, что за три месяца составляет 10 800 гривен. Одним из условий получения денежной помощи для пенсионеров в Кривом Роге является доход на члена семьи менее 5 400 гривен. Также хотя бы один член семьи должен удовлетворять установленным критериям уязвимости, определенным программой.

