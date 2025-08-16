У Чернігівській області, зокрема в облцентрі, з 18 серпня вводяться тимчасові обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міськради, місцевим жителям варто врахувати обмеження руху в Чернігівській області, адже кілька ділянок вулиць в облцентрі будуть закриті для автомобілів на певний час.

Зокрема, від 18 серпня до 8 вересня прохзд на вулиці Самострова буде тимчасово припинено на ділянці від перехрестя з Івана Богуна до перехрестя з Національної Гвардії. На цій частині дороги проводитимуть аварійно-ремонтні роботи на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

Обмеження руху в Чернігівській області запроваджені для безпеки та належного виконання робіт. Крім того, від 18 серпня до 15 вересня тимчасово перекриють пересування на Коцюбинського, від перехрестя з Мстиславською до перехрестя з Гончою.

Фахівці КП «Теплокомуненерго» у Чернігові проводитимуть аварійно-ремонтні роботи на магістральних мережах. Мешканців просять планувати маршрути заздалегідь і враховувати зміни у курсуванні громадського та приватного транспорту.

Нововведення створять певні незручності для тих, хто їздить в центральній частині міста. Людям радять підготуватися до можливих затримок.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Менській громаді 24 липня ухвалили рішення про заборону використання мототехніки із шумом понад 85 дБ. Це стосується мотоциклів, скутерів та квадроциклів з пошкодженими або знятими системами шумопоглинання.

Заборони діятимуть під час повітряної тривоги та з 22:00 до 07:00. У громаді не дозволяється агресивне водіння з навмисним ревінням двигуна, різким стартом та гальмуванням. 22 липня Козелецька селищна рада ухвалила аналогічне рішення.

