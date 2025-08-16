Ограничения движения в Черниговской области касаются достаточно большого количества людей, так что рассказываем подробнее.

В Черниговской области, в частности, в облцентре, с 18 августа вводятся временные ограничения движения транспорта, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе горсовета, местным жителям следует учесть ограничение движения в Черниговской области, ведь несколько участков улиц в облцентре будут закрыты для автомобилей на время.

В частности, с 18 августа по 8 сентября прохзд на улице Самострова будет временно прекращен на участке от перекрестка из Ивана Богуна до перекрестка из Национальной Гвардии. На этой части дороги будут производиться аварийно-ремонтные работы на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения.

Ограничения движения в Черниговской области введены для безопасности и надлежащего выполнения работ. Кроме того, с 18 августа по 15 сентября временно перекроют передвижение на Коцюбинского, от перекрестка с Мстиславской до перекрестка с Гончей.

Специалисты КП "Теплокоммунэнерго" в Чернигове будут проводить аварийно-ремонтные работы на магистральных сетях. Жителей просят планировать маршруты заранее и учитывать изменения курсирования общественного и частного транспорта.

Нововведения создадут определенные неудобства тем, кто ездит в центральной части города. Людям советуют подготовиться к возможным задержкам.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Минской общине 24 июля было принято решение о запрете использования мототехники с шумом более 85 дБ. Это касается мотоциклов, скутеров и квадроциклов с поврежденными или снятыми системами шумопоглощения.

Запреты будут действовать во время воздушной тревоги и с 22:00 до 07:00. В общине не разрешается агрессивное вождение с умышленным ревом двигателя, резким стартом и торможением. 22 июля Козелецкий поселковый совет принял аналогичное решение.

