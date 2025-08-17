Графік відключення води на тиждень з 18 по 24 серпня у Вінницькій області передбачає тривалі незручності для місцевих мешканців.

В облцентрі триває масштабна підготовка до опалювального сезону, тому комунальні служби оприлюднили графік відключення води на тиждень з 18 по 24 серпня у Вінницькій області, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті міської ради Вінниці, на певний період частина будинків залишиться без гарячого водопостачання через планові ремонти на тепломережах та котельнях.

Графік відключення води на тиждень з 18 по 24 серпня у Вінницькій області охоплює кілька районів і вулиць облцентру. Роботи проводяться для підготовки до нового опалювального сезону та забезпечення безпечного та стабільного постачання надалі.

Перший етап робіт передбачає тимчасове припинення водопостачання за адресами на Д. Майбороди, 37 та 42, Хмельницьке шосе, 49, 51 і 53, а також на Л. Ратушної, 20, 22, 24, 26 і 28. Ці роботи триватимуть до 25.08, і мешканців просять заздалегідь підготуватися та врахувати тимчасові незручності.

Окрім цього, графік відключення води на тиждень з 18 по 24 серпня у Вінницькій області діятиме у рамках підготовки до опалювального сезону. Спеціалісти КП «Вінницяміськтеплоенерго» проводять ремонт котельні на вулиці М. Кошки, 12/2.

Через це гарячого душу тимчасово не буде на Зодчих, 42, Князів Коріатовичів, 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189 і 190.

А також на М. Литвиненко-Вольгемут 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 56, М. Кошки, 30, 30/1, 40, 42, 57, 57а, 59, Пирогова, 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а, 117а, Сенатора Маккейна, 23, Р. Скалецького, 19, 23, 31, 32а, 33а, 35, 41, а також на А. Ющенка, 14. Тут ремонтні заходи триватимуть аж до 28.08.

