График отключения воды на неделю с 18 по 24 августа в Винницкой области предусматривает неудобства для местных жителей.

В облцентре идет масштабная подготовка к отопительному сезону, поэтому коммунальные службы обнародовали график отключения воды на неделю с 18 по 24 августа в Винницкой области , сообщает Politeka.

Как информируют на сайте городского совета Винницы, на определенный период часть домов останется без горячего водоснабжения из-за плановых ремонтов на теплосетях и котельных.

График отключения воды в неделю с 18 по 24 августа в Винницкой области охватывает несколько районов и улиц облцентра. Работы проводятся для подготовки к новому отопительному сезону и обеспечению безопасной и стабильной поставки в дальнейшем.

Первый этап работ предусматривает временное прекращение водоснабжения по адресам на Д. Майбороды, 37 и 42, Хмельницкое шоссе, 49, 51 и 53, а также на Л. Ратушной, 20, 22, 24, 26 і 28. Эти работы продлятся до 25.08, и жителей просят заранее подготовиться и учесть временные неудобства.

Кроме того, график отключения воды на неделю с 18 по 24 августа в Винницкой области будет действовать в рамках подготовки к отопительному сезону. Специалисты КП «Винницагортеплоэнерго» производят ремонт котельной на улице М. Кошки, 12/2.

Поэтому горячего душа временно не будет на Зодчих, 42, Князев Кориатовичей, 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189 і 190.

А также на М. Литвиненко-Вольгемут 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 56, М. Кошки, 30, 30/1, 40, 42, 57, 57а, 59, Пирогова, 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а, 117а, сенатора Маккейна, 23, Р. Скалецкого, 19, 23, 31, 32а, 33а, 35, 41, а также на А. Ющенко, 14. Здесь ремонтные мероприятия продлятся вплоть до 28.08.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.