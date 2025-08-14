Місцевим мешканцям варто враховувати введення обмежень руху в Києві, адже вони діють відразу в кількох місцях і можуть створити додаткові незручності.

Обмеження руху в Києві передбачають, що з 14 серпня на мосту через річку Десенка у тестовому режимі вводять реверсний проїзд, повідомляє Politeka.

Як інформують у Київській міській державній адміністрації, обмеження руху в Києві пов’язані з ремонтними роботами на споруді, що тимчасово сповільнить пересування транспорту та потребує від водіїв більшої уважності.

Обмеження руху в Києві організували так, щоб у ранкові години три смуги працювали в напрямку з лівого на правий берег, а одна смуга залишалася у зворотному напрямку. Близько 14:00 смуги змінюють напрямок: три відкриють до лівого берега, а одну залишать до правого.

У вихідні дні передбачено по дві смуги для проїзду в кожен бік, щоб мінімізувати затори. У перші дні за дотриманням нового порядку слідкуватимуть патрульні поліцейські, а водіїв просять уважно стежити за дорожніми знаками, дотримуватися правил та заздалегідь планувати поїздки.

Окрім цього, незручності для мічцевих жителів створять й роботи на інших ділянках. Так, у Дарницькому районі до 10 жовтня частково перекрито пересування на вулиці Драгоманова на ділянці від Анни Ахматової до будинку №2.

У Деснянському районі до 10 вересня триватимуть ремонтні заходи на Оноре де Бальзака. Це стосується ділянки від Сержа Лифаря в напрямку Олександри Екстер. Окрім йього, до 1 вересня на вулиці Єлизавети Чавдар також проводитимуть ремонт. Йдеться про відрізок від Бориса Гмирі до Софії Русової.

Місцева влада наголошує, що всі ці заходи є вимушеним кроком для безпеки та збереження інфраструктури. Всі водії повинні планувати свої поїздки заздалегідь, уважно слідкувати за дорожніми знаками і дотримуватися правил.

