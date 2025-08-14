Местным жителям следует учитывать введение ограничений движения в Киеве, ведь они действуют сразу в нескольких местах и могут дополнительные неудобства.

Ограничения движения в Киеве предполагают, что с 14 августа на мосту через реку Десенко в тестовом режиме вводится реверсный проезд, сообщает Politeka.

Как информируют в Киевской городской государственной администрации, ограничение движения в Киеве связано с ремонтными работами на сооружении, что временно замедлит передвижение транспорта и требует от водителей большей внимательности.

Ограничение движения в Киеве было организовано так, чтобы в утренние часы три полосы работали в направлении с левого на правый берег, а одна полоса оставалась в обратном направлении. Около 14:00 полосы сменяют направление: три откроют к левому берегу, а одну оставят к правому.

В выходные дни предусмотрено по две полосы для проезда в каждую сторону, чтобы минимизировать пробки. В первые дни за соблюдением нового порядка будут следить патрульные полицейские, а водителей просят внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать правила и заранее планировать поездки.

Кроме того, неудобства для мечцевых жителей создадут и работы на других участках. Так, в Дарницком районе до 10 октября частично перекрыто передвижение по улице Драгоманова на участке от Анны Ахматовой до дома №2.

В Деснянском районе до 10 сентября пройдут ремонтные мероприятия на Оноре де Бальзака. Это касается участка от Сержа Лифаря в направлении Александры Экстер. Кроме того, до 1 сентября на улице Елизаветы Чавдар также будут проводить ремонт. Речь идет об отрезке от Бориса Гмыри до Софии Русовой.

Местные власти подчеркивают, что все эти меры являются вынужденным шагом по безопасности и сохранению инфраструктуры. Все водители должны планировать свои поездки заранее, внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать правила.

