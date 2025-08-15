Обмеження руху транспорту у Вінниці запровадять на проспекті Юності з 15 по 17 серпня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає офіційний сайт Вінницької міської ради.

Перекриття діятиме з 12:00 15 серпня до опівночі 17 числа на відрізку від кільця біля музею-садиби М. І. Пирогова до перехрестя з вулицею Андрія Первозванного.

Жителі 1-го провулку Юності зможуть заїжджати з боку музею. Під час обмеження руху приватного транспорту, автобусів №7, 16 та маршруток №11-Б, 18-А курсуватимуть об’їзними шляхами через вулиці Андрія Первозванного, Костянтина Василенка та Пирогова.

Зазначається, що таке обмеження пов’язане з проведенням фінальних заїздів чемпіонату з дрифтингу.

Місцевим жителям повідомляють, що такі заходи вводять для забезпечення безпеки для водіїв та пішоходів під час змагань.

Департамент транспорту та міської мобільності міської ради закликає водіїв і пасажирів враховувати тимчасові зміни та заздалегідь планувати маршрути. Для безпеки та зручності на дорогах розмістять необхідні дорожні знаки та організаційні засоби руху, підготовлені Вінницькою обласною федерацією драгрейсінгу і дріфту спільно з комунальним підприємством «СМЕД ОДР».

Також варто нагадати, що у Вінниці та області діють додаткові обмеження руху для великогабаритного транспорту. З червня по вересень не дозволено їздити вантажним автомобілям, які мають вагу більше 24 тонн та з навантаженням на вісь понад 7 тонн у денний час з 9:00 до 22:00. Ці правила діють за умови підвищення температури повітря понад 28 градусів.