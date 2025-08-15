При ограничении движения транспорта некоторые автобусы будут курсировать по объездным путям.

Ограничение движения транспорта в Виннице будет введено на проспекте Юности с 15 по 17 августа, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет официальный сайт Винницкого городского совета.

Перекрытие будет действовать с 12:00 15 августа до полуночи 17 числа на отрезке от кольца у музея-усадьбы Н. И. Пирогова до перекрестка с улицей Андрея Первозванного.

Жители 1-го переулка Юности смогут заезжать со стороны музея. При ограничении движения частного транспорта, автобусов №7, 16 и маршруток №11-Б, 18-А будут курсировать по объездным путям через улицы Андрея Первозванного, Константина Василенко и Пирогова.

Отмечается, что такое ограничение связано с проведением финальных заездов чемпионата по дрифтингу.

Местным жителям сообщают, что такие меры вводятся для обеспечения безопасности водителей и пешеходов во время соревнований.

Департамент транспорта и городской мобильности городского совета призывает водителей и пассажиров учитывать временные изменения и планировать маршруты заранее. Для безопасности и удобства на дорогах разместят необходимые дорожные знаки и организационные средства движения, подготовленные Винницкой областной федерацией драгрейсинга и дрифта совместно с коммунальным предприятием «СМЕД ОДР».

Также следует напомнить, что в Виннице и области действуют дополнительные ограничения движения для крупногабаритного транспорта. С июня по сентябрь не разрешено ездить грузовым автомобилям с весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн в дневное время с 9:00 до 22:00. Эти правила действуют при повышении температуры воздуха более 28 градусов.