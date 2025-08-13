Обмеження руху у Вінниці запровадять з 12:00 15 серпня і триватимуть вони до півночі 17 серпня на проспекті Юності, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Вінницької міськради, це пов’язано з проведенням фіналу нового чемпіонату з дріфтингу ADRENALIN DRIVE DRIFTUKRAINE, який відбудеться у облцентрі.

Обмеження руху у Вінниці стосуються ділянки проспекту Юності в обох напрямках від кругового руху біля Національного музею-садиби М. І. Пирогова до перехрестя з вулицею Андрія Первозванного. Для мешканців першого провулку Юності передбачено заїзд зі сторони музею-садиби.

Міська рада наголошує, що такі заходи необхідні для забезпечення безпеки для водіїв та пішоходів під час змагань. На час проведення чемпіонату проїзд приватного транспорту, муніципальних автобусів маршрутів 7 та 16, а також маршрутних таксі 11-Б та 18-А, буде організований в об’їзд через Андрія Первозванного, Костянтина Василенка та Пирогова.

Департамент транспорту та міської мобільності міської ради просить водіїв і пасажирів враховувати ці тимчасові зміни і планувати свої маршрути заздалегідь. Для безпеки та зручності на вулицях встановлять відповідні дорожні знаки і засоби організації проїзду, які підготували Вінницька обласна федерація драгрейсінгу і дріфту спільно з комунальним підприємством «СМЕД ОДР».

Окрім цього, нагадаємо, що у Вінниці та області діють додаткові обмеження руху для великогабаритного транспорту. З червня по вересень не дозволено їздити вантажівкам вагою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн у денний час з 9:00 до 22:00. Ці правила діють за умови підвищення температури повітря понад 28 градусів.

