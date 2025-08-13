Ограничения движения в Виннице будут введены с 12:00 15 августа и продлятся до полуночи 17 августа на проспекте Юности, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Винницкого горсовета, это связано с проведением финала нового чемпионата по дрифтингу ADRENALIN DRIVE DRIFTUKRAINE, который состоится в облцентре.

Ограничения движения в Виннице касаются участка проспекта Юности в обоих направлениях от кругового движения у Национального музея-усадьбы Н. И. Пирогова до перекрестка с улицей Андрея Первозванного. Для жителей первого переулка Юности предусмотрен заезд со стороны музея-усадьбы.

Городской совет отмечает, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности водителей и пешеходов во время соревнований. На время проведения чемпионата проезд частного транспорта, муниципальных автобусов маршрутов 7 и 16, а также маршрутных такси 11-Б и 18-А будет организован в объезд через Андрея Первозванного, Константина Василенко и Пирогова.

Департамент транспорта и городской мобильности горсовета просит водителей и пассажиров учитывать эти временные изменения и планировать свои маршруты заранее. Для безопасности и удобства на улицах установят соответствующие дорожные знаки и средства организации проезда, которые подготовили Винницкая областная федерация драгрейсинга и дрифт совместно с коммунальным предприятием «СМЕД ОДР».

Кроме того, напомним, что в Виннице и области действуют дополнительные ограничения движения для крупногабаритного транспорта. С июня по сентябрь не разрешено ездить грузовикам весом более 24 тонн и с погрузкой на ось более 7 тонн в дневное время с 9:00 до 22:00. Эти правила действуют при повышении температуры воздуха более 28 градусов.

