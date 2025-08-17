Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало неприємною новиною для місцевих мешканців, адже це б'є по гаманцю.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зачепить як багатоповерхівки, так і приватний сектор у Козятині, а також жителів Калинівки, повідомляє Politeka.

Зміни пояснюють зростанням витрат підприємств і необхідністю забезпечити стабільну роботу інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області розпочалося з коригування плати за вивіз твердих побутових відходів у Козятині. Наразі мешканці багатоповерхових будинків сплачують 37 гривень 62 копійки з однієї особи на місяць.

Для тих, хто проживає у приватному секторі, ціна встановлена на рівні 35.10. Попередня вартість становила 25.60 і діяла з серпня 2023 року, хоча рішення про її запровадження було ухвалено ще у 2022 році.

У міській раді пояснили, що колишня ціна більше не відповідала реаліям. За цей час суттєво подорожчали паливо, матеріально технічне забезпечення та зросла мінімальна заробітна плата. Водночас виріс і прожитковий мінімум, що ускладнило утримання нинішнього рівня оплати за ЖКП.

На липневому засіданні виконкому затвердили нові розцінки, які почали діяти з 1 серпня. Таким чином, з цього місяця кожному мешканцю багатоповерхівки доведеться сплачувати приблизно на 12 гривень більше, ніж раніше.

У приватному секторі зростання становить близько 10 грн. Загалом вартість зросла на 46%, а якщо порівнювати з 2019 роком, то цифра сягає всі 130%.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області відбулося і в Калинівці. Міська рада міста погодила зростання вартості водопостачання та водовідведення. Для населення нова ціна становить 67 гривень 20 копійок за кубометр, що майже на 40% більше, ніж було. Бюджетні установи та інші організації сплачуватимуть понад 160 грн за куб.

