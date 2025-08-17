Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало неприятной новостью для местных жителей, ведь это бьет по кошельку.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснется как многоэтажки, так и частного сектора в Казатине, а также жителей Калиновки, сообщает Politeka.

Изменения объясняют ростом издержек предприятий и необходимостью обеспечить стабильную работу инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области началось с коррекции платы за вывоз твердых бытовых отходов в Казатине. Сейчас жители многоэтажных домов платят 37 гривен 62 копейки с одного человека в месяц.

Для проживающих в частном секторе цена установлена на уровне 35.10. Предварительная стоимость составила 25.60 и действовала с августа 2023 года, хотя решение о ее внедрении было принято еще в 2022 году.

В городском совете объяснили, что прежняя цена больше не соответствовала реалиям. За это время существенно подорожали топливо, материально-техническое обеспечение и возросла минимальная заработная плата. В то же время, вырос и прожиточный минимум, что затруднило удержание нынешнего уровня оплаты за ЖКУ.

На июльском заседании исполкома были утверждены новые расценки, которые начали действовать с 1 августа. Таким образом, с этого месяца каждому жильцу многоэтажки придется платить примерно на 12 гривен больше, чем раньше.

В частном секторе рост составляет около 10 грн. В целом, стоимость выросла на 46%, а если сравнивать с 2019 годом, то цифра достигает все 130%.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области произошло и в Калиновке. Городской совет города согласовал рост стоимости водоснабжения и водоотвода. Для населения новая цена составляет 67 гривен 20 копеек за кубометр, что почти на 40% больше, чем было. Бюджетные учреждения и другие организации будут платить более 160 грн. за куб.

