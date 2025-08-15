Відомо, де можна оформити грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області на проживання.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області продовжуэ виплачуватись переселенцям, проте варто знати, куди та як звертатись за виплатою, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

Влітку 2025 року функції з адміністрування соціальних допомог, які раніше виконували органи соцзахисту, були офіційно передані Пенсійному фонду України. Відтепер внутрішньо переміщені особи (переселенці), можуть оформлювати грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області на проживання безпосередньо у сервісних центрах ПФУ.

Тепер саме Пенсійний фонд приймає заяви, ухвалює рішення та здійснює нарахування грошової виплати для переселенців. Водночас можливості подати документи не обмежуються лише відділеннями ПФУ.

Оформити грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області на проживання можна:

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Дія — якщо звернення відбувається вперше;

або мобільний застосунок — якщо звернення відбувається вперше; у сервісному центрі ПФУ , ЦНАПі чи у виконавчих органах сільських, селищних або міських рад;

, чи у виконавчих органах сільських, селищних або міських рад; поштою — на адресу відповідного підрозділу Пенсійного фонду України.

Хто ухвалює рішення про виплати?

Всі питання тепер розглядає Пенсійний фонд України. Якщо заяву було подано ще до 1 липня 2025 року через органи соцзахисту, але її не встигли розглянути, остаточне рішення також ухвалюватиме ПФУ.

Важливо: для тих, хто вже отримує виплати, умови не змінюються — повторно подавати заяву або переоформлювати допомогу не потрібно.

Як отримати довідку переселенця?

Порядок оформлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи залишився незмінним. Її можна оформити у ЦНАПі, у представника органу місцевого самоврядування або подати електронну заяву через портал Дія.

