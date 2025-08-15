Известно, где можно оформить денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области на проживание.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает выплачиваться переселенцам, однако стоит знать, куда и как обращаться за выплатой, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Летом 2025 года функции по администрированию социальных пособий, ранее выполнявшихся органами соцзащиты, были официально переданы Пенсионному фонду Украины. Теперь внутренне перемещенные лица (переселенцы) могут оформлять денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области на проживание непосредственно в сервисных центрах ПФУ.

Теперь Пенсионный фонд принимает заявления, принимает решения и осуществляет начисление денежной выплаты для переселенцев. В то же время, возможности подать документы не ограничиваются только отделениями ПФУ.

Оформить денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области на проживание можно:

через Единый государственный вебпортал электронных услуг или мобильное приложение Дія – если обращение происходит впервые;

или мобильное приложение – если обращение происходит впервые; в сервисном центре ПФУ , ЦНАП или в исполнительных органах сельских, поселковых или городских советов;

, или в исполнительных органах сельских, поселковых или городских советов; почтой - в адрес соответствующего подразделения Пенсионного фонда Украины.

Кто принимает решение о выплатах?

Все вопросы теперь рассматривает Пенсионный фонд Украины . Если заявление было подано еще до 1 июля 2025 через органы соцзащиты, но его не успели рассмотреть, окончательное решение также будет принимать ПФУ.

Важно: для тех, кто уже получает выплаты, условия не изменяются — повторно подавать заявление или переоформлять пособие не нужно.

Как получить справку переселенца?

Порядок оформления справки о взятии на учет внутри перемещенного лица остался неизменным. Ее можно оформить в ЦНАПе, у представителя органа местного самоуправления или подать электронное заявление через портал Дія.

