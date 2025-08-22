Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стане важливою соціальною підтримкою цього року.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє тисячам пенсіонерів та інших категорій громадян отримати разову грошову допомогу у Миколаївській області до Дня Незалежності, повідомляє Politeka.

Як інформуюють на офіційному сайті ПФУ, суми залежать від статусу та обставин отримувачів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається відповідно до чинного законодавства України та передбачає разові виплати ветеранам, жертвам нацистських переслідувань та людям з особливими заслугами перед державою. Розмір коливається від 450 гривень до 3100 гривень.

У 2025 році порядок нарахування залишився без змін. Літні люди, які мають право на виплати, отримають їх автоматично в серпні разом із основною пенсією. Додаткові звернення до Пенсійного фонду не потрібні.

Для військовослужбовців та працівників із відповідним статусом кошти перераховуються на рахунки військових частин або організацій на підставі заявок від роботодавців. Для інших осіб потрібно було подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України.

Це потрібно було зробити до 1 серпня, але якщо з поважних причин у вас не вийшло, термін можуть продовжити до 1 жовтня 2025 року.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області в 2025 році визначено так: особи з інвалідністю першої групи, отриманою внаслідок війни, та громадяни з особливими заслугами перед державою отримають 3100 гривень.

Друга група - 2900, а третя - 2700. Учасникам бойових дій надійде 1000, членам родин осіб з особливими заслугами - 650. Учасники війни та колишні в’язні концтаборів і гетто отримають 450.

