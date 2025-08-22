Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области станет важной социальной поддержкой в этом году.

Кабинет министров принял постановление, разрешающее тысячам пенсионеров и других категорий граждан получить разовую денежную помощь в Николаевской области ко Дню Независимости, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте ПФУ, суммы зависят от статуса и обстоятельств получателей.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в соответствии с действующим законодательством Украины и предусматривает разовые выплаты ветеранам, жертвам нацистских преследований и людям с особыми заслугами перед государством. Размер колеблется от 450 до 3100 гривен.

В 2025 году порядок начисления остался без изменений. Старики, имеющие право на выплаты, получат их автоматически в августе вместе с основной пенсией. Дополнительные обращения в Пенсионный фонд не требуются.

Для военнослужащих и работников с соответствующим статусом средства перечисляются на счета воинских частей или организаций из заявок от работодателей. Для других лиц нужно было подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Это нужно было сделать до 1 августа, но если уважительные причины у вас не получилось, срок могут продлить до 1 октября 2025 года.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области в 2025 году определен так: лица с инвалидностью первой группы, полученной в результате войны, и граждане с особыми заслугами перед государством получат 3100 гривен.

Вторая группа – 2900, а третья – 2700. Участникам боевых действий поступит 1000, членам семей лиц с особыми заслугами – 650. Участники войны и бывшие узники концлагерей и гетто получат 450.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.