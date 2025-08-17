Припинення грошової допомоги для ВПО в Харкові відбудеться, якщо родина більше не відповідає критеріям.

Грошова допомога для ВПО в Харкові у серпні може бути припинена для частини переселенців через кілька причин, повідомляє Politeka.

Причині визначені постановою №332.

Виплати призначає та здійснює Пенсійний фонд України для вразливих категорій: тих, хто виїхав із територій активних бойових дій чи тимчасово окупованих регіонів, осіб, житло яких зруйноване або непридатне для проживання, а також дітей, народжених у сім’ях переселенців, що перебувають на офіційному обліку.

Розмір становить 3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю, 2 000 гривень — для інших категорій. Допомога надається на шість місяців, починаючи з місяця звернення, але загальна тривалість отримання не може перевищувати одного року.

Перепризначення на ще один шестимісячний період можливе для сімей із неповнолітніми дітьми, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких батьків, багатодітних, тих, хто доглядає за людьми чи дітьми з інвалідністю, поранених, які проходять лікування або реабілітацію, а також студентів і учнів віком 18–23 роки, що навчаються на денній формі та не мають власної сім’ї.

Працездатні особи, які не працюють протягом трьох місяців після призначення, повинні працевлаштуватися, зареєструватися у центрі зайнятості, започаткувати підприємницьку діяльність, отримати грант чи пройти навчання.

Припинення грошової допомоги для ВПО в Харкові відбудеться, якщо родина більше не відповідає критеріям, зокрема коли середньомісячний дохід на одного члена перевищує 9 440 гривень, переселенці повернулися на постійне місце проживання або хтось із родини перебував за кордоном понад 30 днів поспіль чи понад 60 днів загалом за пів року.

