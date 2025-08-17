Остановка денежной помощи для ВПЛ в Харькове произойдет, если семья больше не соответствует критериям.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове в августе может быть приостановлена для части переселенцев по нескольким причинам, сообщает Politeka.

Причины определены постановлением №332.

Выплаты назначает и осуществляет Пенсионный фонд Украины для уязвимых категорий: выехавших с территорий активных боевых действий или временно оккупированных регионов, лиц, жилье которых разрушено или непригодно для проживания, а также детей, рожденных в семьях переселенцев, состоящих на официальном учете.

Размер составляет 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью, 2 000 гривен – для других категорий. Помощь оказывается на шесть месяцев, начиная с месяца обращения, но общая продолжительность получения не может превышать одного года.

Переназначение на еще один шестимесячный период возможно для семей с несовершеннолетними детьми, лиц с инвалидностью, пенсионеров, одиноких родителей, многодетных, ухаживающих за людьми или детьми с инвалидностью, раненых, проходящих лечение или реабилитацию, а также студентов и учащихся в возрасте 18–23 лет.

Трудоспособные лица, не работающие в течение трех месяцев после назначения, должны трудоустроиться, зарегистрироваться в центре занятости, начать предпринимательскую деятельность, получить грант или пройти обучение.

Прекращение денежной помощи для ВПЛ в Харькове произойдет, если семья больше не соответствует критериям, в частности, когда среднемесячный доход на одного члена превышает 9 440 гривен, переселенцы вернулись на постоянное место жительства или кто-то из семьи находился за границей более 30 дней подряд или более 60 дней в целом за полгода.

