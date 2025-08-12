Подорожчання проїзду в Київській області змушує місцевих мешканців виділяти ще більше грошей з сімейного бюджету на транспорт.

У Фастові відбулося чергове подорожчання проїзду в Київській області, повідомляє Politeka.

Як інформують у міській раді, подорожчання проїзду в Київській області означає, що в Фастові у автобусах тепер потрібно платити 15 гривень за поїздку. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Фастівської міської ради.

Причиною змін стало зростання цін на пальне, технічне обслуговування, запчастини та інші необхідні витрати, які забезпечують якісне перевезення пасажирів. Відповідне рішення оформлене згідно з методикою розрахунку тарифів, затвердженою Міністерством транспорту України.

Детальні обґрунтування підвищення зафіксовані у рішенні виконавчого комітету №214 від 23.04.2025. Тим часом у Переяславі з 1 червня також відбулося подорожчання проїзду в Київській області.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, що вартість поїздки в транспорті зросте також до 15 гривень для дорослих пасажирів. Для школярів передбачена знижка, десять гривень за поїздку у період навчального року з 1 вересня по 31 травня.

Перевізники, які обслуговують міські автобусні маршрути, звернулися до влади з проханням переглянути тарифи. Востаннє ціни підвищували у 2022 році. Тоді квиток коштував 10 грн.

Для всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, які здійснюють пасажирські перевезення автобусами і мікроавтобусами, нові тарифи застосовуються на підставі укладених договорів із виконавчим комітетом.

Окрім цього, з 9 квітня зросли розцінки у маршрутках між Житомиром і Києвом. Місцеві ЗМІ повідомили про підвищення вартості квитка до 300 гривень.

