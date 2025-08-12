Подорожание проезда в Киевской области заставляет местных жителей выделять еще больше денег из семейного бюджета на транспорт.

В Фастове произошло очередное подорожание проезда в Киевской области , сообщает Politeka.

Как сообщает городской совет, подорожание проезда в Киевской области означает, что в Фастове в автобусах теперь нужно платить 15 гривен за поездку. Такое решение принял исполнительный комитет Фастовского городского совета.

Причиной изменений стал рост цен на горючее, техническое обслуживание, запчасти и другие необходимые расходы, обеспечивающие качественную перевозку пассажиров. Соответствующее решение оформлено согласно методике расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта Украины.

Подробные обоснования повышения зафиксированы в решении исполнительного комитета №214 от 23.04.2025. Между тем, в Переяславе с 1 июня также произошло подорожание проезда в Киевской области.

Исполнительный комитет городского совета принял решение, что стоимость поездки в транспорте вырастет до 15 гривен для взрослых пассажиров. Для школьников предусмотрена скидка десять гривен за поездку в период учебного года с 1 сентября по 31 мая.

Перевозчики, обслуживающие городские автобусные маршруты, обратились к власти с просьбой пересмотреть тарифы. В последний раз цены повышали в 2022 году. Тогда билет стоил 10 грн.

Для всех хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности, осуществляющих пассажирские перевозки автобусами и микроавтобусами, новые тарифы применяются на основании заключенных договоров с исполнительным комитетом.

Кроме этого, с 9 апреля выросли расценки в маршрутках между Житомиром и Киевом. Местные СМИ сообщили о повышении стоимости билета до 300 гривен.

