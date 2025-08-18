В рамках проєкту фінансової підтримки від Товариства Червоного Хреста виплачується грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Продовжується реалізація програми грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області на відновлення житла, пошкодженого внаслідок надзвичайних ситуацій, спричинених воєнними діями. Її мета — надати підтримку мешканцям, які потребують фінансової допомоги для відбудови своїх домівок.

Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області охоплює відновлення житла, що зазнало середніх або легких пошкоджень базових конструктивних елементів: даху, вікон, дверей та інших важливих частин оселі, без яких неможливе комфортне та безпечне проживання. Усі пошкодження стали наслідком воєнних дій, і допомога спрямована саме на те, щоб люди змогли якнайшвидше повернутися до нормальних умов життя.

Розмір цієї фінансової допомоги для кожного отримувача визначається індивідуально після фахової оцінки ступеня пошкоджень. Такий підхід дозволяє ефективно розподіляти фінансові ресурси та враховувати реальні потреби кожної родини.

Цей важливий проєкт реалізується в Україні завдяки підтримці Канадського Червоного Хреста, що свідчить про важливу роль міжнародного партнерства у подоланні наслідків війни. Це — приклад злагодженої співпраці держави, міжнародних організацій та місцевих громад, коли спільними зусиллями можна швидко реагувати на виклики та відновлювати зруйноване житло для тих, хто цього найбільше потребує.

