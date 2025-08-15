До Дня Незалежності чимало людей з пільгових категорій у Миколаївській області отримають грошову допомогу, в тому числі виплати призначаються й для деяких пенсіонерів.

У 2025 році сума разової грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій у Миколаївській області коливатиметься від 450 до 3100 гривень, повідомляє Politeka.

Як інформують у Телеграм-каналі "Уряд online", найбільше грошей передбачається тим, хто має особливі заслуги або серйозні обмеження по здоров’ю.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області також передбачена і виплачуватиметься за визначеними правилами.

3100 гривень будуть мати особи з інвалідністю першої групи, які постраждали внаслідок війни, а також колишні малолітні в’язні концтаборів з інвалідністю, 2900 нададуть особам з інвалідністю другої групи, 2700 буде мати кожен,в кого є інвалідність третьої групи.

1000 виплатять УБД, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям, народженим у таборах, та колишнім неповнолітнім в’язням, 3100 нададуть тим, хто має особливі заслуги перед державою, 650 отримає член родини загиблого військового, ветеран, вдова чи вдівець, якщо не було повторного шлюбу.

450 передбачено учасникам війни, колишнім в’язням, депортованим та дітям підпільників і партизанів. У більшості випадків кошти нараховуються автоматично. Літні люди отримають їх разом із серпневою пенсією. Тим, хто працює або служить у війську, нададуть виплати через роботодавця або командування за умови подання заявки.

Якщо людина не перебуває на пенсії і не має роботи, але має право на грошову допомогу для пенсіонерів чи інших категорій у Миколаївській області, потрібно було подати заяву до 1 серпня. Якщо цього не зробили вчасно, можна встигнути до 1 жовтня.

Для оформлення виплати слід надати копії паспорта, документ, що підтверджує право на ці гроші, номер банківського рахунку та ідентифікаційний код. Подати документи можна особисто у Центрі надання адміністративних послуг або у відділенні Пенсійного фонду.

