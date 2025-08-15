Ко Дню Независимости многие из льготных категорий в Николаевской области получат денежную помощь, в том числе выплаты предназначаются и для некоторых пенсионеров.

В 2025 году сумма разовой денежной помощи для пенсионеров и других категорий в Николаевской области будет колебаться от 450 до 3100 гривен, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале "Правительство online", больше денег предполагается тем, кто имеет особые заслуги или серьезные ограничения по здоровью.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области также предусмотрено и будет выплачиваться по определенным правилам.

3100 гривен будут иметь лица с инвалидностью первой группы, пострадавшие в результате войны, а также бывшие малолетние заключенные концлагерей с инвалидностью, 2900 дадут лицам с инвалидностью второй группы, 2700 будет иметь каждый, у кого есть инвалидность третьей группы.

1000 выплатят УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям, рожденным в лагерях, и бывшим несовершеннолетним узникам, 3100 дадут тем, кто имеет особые заслуги перед государством, 650 получит член семьи погибшего военного, ветеран, у ветеран, ветеран, ветеран.

450 предусмотрено участникам войны, бывшим узникам, депортированным и детям подпольщиков и партизан. В большинстве случаев средства начисляются автоматически. Старики одержат их вместе с августовской пенсией. Тем, кто работает или служит в армии, предоставят выплаты через работодателя или командование при условии подачи заявки.

Если человек не находится на пенсии и не имеет работы, но имеет право на денежную помощь для пенсионеров или других категорий в Николаевской области, нужно было подать заявление до 1 августа. Если этого не сделали в срок, можно успеть до 1 октября.

Для оформления выплаты следует предоставить копии паспорта, документ, подтверждающий право на эти деньги, номер банковского счета и идентификационный код. Подать документы можно лично в Центре предоставления административных услуг или в отделении Пенсионного фонда.

