Змінився порядок призначення грошової допомоги у Харківській області, яка є необхідною для багатьох людей.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області нараховується за новими правилами, але подати документи можна і через звичні міські структури, повідомляє Politeka.

Як інформують у міській раді, для місцевих мешканців у Харківській області це означає, що тепер саме Пенсійний фонд відповідає за всі види державної грошової допомоги для пенсіонерів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області та інші види соціальних виплат тепер оформлюють і виплачують не органи соцзахисту, а сервісні центри ПФУ. Це стосується всіх категорій підтримки, починаючи від переселенців і закінчуючи виплатами на дітей та людям з інвалідністю.

Подати заяву можна безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду або через центри надання адміністративних послуг.

До переліку виплат, які адмініструє ПФУ, входить: підтримка на проживання внутрішньо переміщеним особам, малозабезпечених сімей, виплати одиноким матерям, при народженні чи усиновленні дитини, на дітей з тяжкими захворюваннями або з інвалідністю, по догляду за людьми з інвалідністю, по вагітності та пологах.

Також до списку відноситься соцдопомога дітям-сиротам і багатодітним родинам, компенсація пакунка малюка, одноразова при народженні дитини, а також людям, які досягли пенсійного віку, але не отримують пенсії. Є й інші види підтримки, визначені Кабінетом Міністрів України.

Жителі міста та регіону можуть звертатися до сервісних центрів ПФУ у своїх районах. До прикладу, в Індустріальному районі це вулиця Біблика, 36, у Київському районі - Чернишевська, 55, у Немишлянському - проспект Героїв Харкова, 198/3, у Новобаварському - майдан Свободи, 5, під’їзд 4, перший поверх.

