Изменился порядок назначения денежной помощи в Харьковской области, которая является необходимой для многих людей.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области начисляется по новым правилам, но подать документы можно и через привычные городские структуры, сообщает Politeka.

Как информируют в городском совете, для местных жителей в Харьковской области это означает, что именно Пенсионный фонд отвечает за все виды государственной денежной помощи для пенсионеров.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области и другие виды социальных выплат теперь оформляют и выплачивают не органы соцзащиты, а сервисные центры ПФУ. Это касается всех категорий поддержки, начиная от переселенцев и заканчивая выплатами на детей и людям с инвалидностью.

Подать заявление можно непосредственно в отделении Пенсионного фонда или через центры предоставления административных услуг.

В перечень выплат, администрируемых ПФУ, входит: поддержка на проживание внутренне перемещенным лицам, малообеспеченных семей, выплаты одиноким матерям, при рождении или усыновлении ребенка, на детей с тяжелыми заболеваниями или с инвалидностью, по уходу за людьми с инвалидностью, по беременности и родам.

Также к списку относится соцпомощь детям-сиротам и многодетным семьям, компенсация пакета малыша, одноразовая при рождении ребенка, а также людям, достигшим пенсионного возраста, но не получающим пенсии. Есть и другие виды поддержки, определенные Кабинетом Министров Украины.

Жители города и региона могут обращаться в сервисные центры ПФУ в своих районах. К примеру, в Индустриальном районе это улица Библика, 36, в Киевском районе – Чернышевская, 55, в Немышлянском – проспект Героев Харькова, 198/3, в Новобаварском – площадь Свободы, 5, подъезд 4, первый этаж.

