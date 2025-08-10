Місцевим ешканцям варто занти про графік відключення води на тиждень з 11 по 17 серпня у Харкові, тож розповідаємо всі деталі.

Графік відключення води на тиждень з 11 по 17 серпня у Харкові включає планові ремонтні роботи, які торкнуться кількох районів міста, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі 1562, водопостачання буде тимчасово припинено на певних вулицях і провулках, що слід врахувати для комфортного планування свого побуту.

Графік відключення води на тиждень з 11 по 17 серпня у Харкові передбачає проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт. Роботи відбуватимуться за адресами: провулок Лісопарківський другий, 8, 10, 13-А, 14, Шишківська 5, 6-А, 6, 8-А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Також до списку увійшли Поздовжня, 1-Б, 1-А, 1, 3, 3-А, 3-Б, Дача № 55, 9, 11, провулок Лісопарківський перший, 3, 7, проспект Жуковського, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Академіка Проскури, 3, 3-Б, Астрономічна, 15, 35-А, 35-Е, 35-З, 35-В, 35-Г, 35-І, 35-Ж, 35-Б, 35, 35-Д, 37, 39, 44-Б, 44-А, 44, 44-В, а також Старошишківська, 2, 4, 5, 6-А, 6, 7, 9-А, 9, 10, 11, 12.

Початок робіт відбувся ще 30 липня, а завершення очікується 17:00 2 вересня 2025 року. Ці заходи проводяться для того, щоб підтримати належний технічний стан водопровідних мереж і гарантувати надійне водопостачання у подальшому.

Мешканцям, яких торкнеться графік відключення води на тиждень з 11 по 17 серпня у Харкові, рекомендується запастися терпінням. Адже надання якісних послуг та безпечне водопостачання залежать від своєчасного проведення подібних технічних робіт.

Зверніть увагу, що незручності не обмежаться періодом з 11.08 до 17.08. Вони триватимуть аж до 2 вересня.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.