Местным жителям стоит занты о графике отключения воды на неделю с 11 по 17 августа в Харькове, поэтому рассказываем все детали.

График отключения воды на неделю с 11 по 17 августа в Харькове включает в себя плановые ремонтные работы, которые коснутся нескольких районов города, сообщает Politeka.

Как информируют на портале 1562 года, водоснабжение будет временно прекращено на определенных улицах и переулках, что следует учесть для комфортной планировки своего быта.

График отключения воды в неделю с 11 по 17 августа в Харькове предусматривает проведение планово-предупредительных ремонтных работ. Работы будут проходить по адресам: переулок Лесопарковский второй, 8, 10, 13-А, 14, Шишковская 5, 6-А, 6, 8-А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Также в список вошли Продольная, 1-Б, 1-А, 1, 3, 3-А, 3-Б, Дача № 55, 9, 11, переулок Лесопарковский первый, 3, 7, проспект Жуковского,1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Академика Проскури, 3, 3-Б, Астрономическая, 15, 35-А, 35-Е, 35-С, 35-В, 35-Г, 35-И, 35-Ж, 35-Б, 35, 35-Д, 37, 39, 44-Б, 44-А, 44, 44-В, а также Старошишкивская, 2, 4, 5, 6-А, 6, 7, 9-А, 9, 10, 11, 12.

Начало работ состоялось еще 30 июля, а завершение ожидается в 17:00 2 сентября 2025 года. Эти мероприятия проводятся для того, чтобы поддержать надлежащее техническое состояние водопроводных сетей и гарантировать надежное водоснабжение в дальнейшем.

Жителям, которых коснется график отключения воды на неделю с 11 по 17 августа в Харькове, рекомендуется запастись терпением. Ведь предоставление качественных услуг и безопасное водоснабжение зависит от своевременного проведения подобных технических работ.

Обратите внимание, что неудобства не ограничатся периодом с 11.08 до 17.08. Они продлятся до 2 сентября.

