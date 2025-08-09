Обмеження руху в Тернополі пов’язані з необхідністю підтримки дорожньої інфраструктури у належному стані.

В Тернополі оголосили про обмеження руху на одній із центральних вулиць міста.

Таку інформацію надають на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

З 11 по 13 серпня на вулиці Торговиця проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття, через що частково обмежать рух транспорту на ділянці від транспортної розв’язки біля «Рогатки» до вулиці Оболоня.

За повідомленням, обмеження торкнуться ділянки від перехрестя вул. Торговиця, Микулинецька, Князя Василя Костянтина Острозького до вулиці Оболоня. Для забезпечення безпеки на місці робіт встановлять відповідні дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації пересування.

Громадський транспорт курсуватиме з урахуванням цих тимчасових змін. Зокрема, зупинки міського та приміського транспорту тимчасово перенесуть на зупинку «Автовокзал», що дозволить уникнути незручностей під час проведення ремонтних робіт.

Обмеження руху в Тернополі пов’язані з необхідністю підтримки дорожньої інфраструктури у належному стані. Міська рада звертається до водіїв і пасажирів з проханням враховувати ці зміни при плануванні маршрутів, дотримуватися встановлених знаків та бути уважними на дорозі. Такі заходи спрямовані на підвищення безпеки і комфорту учасників дорожнього руху.

До слова, у Тернополі також повідомляли про нову систему оплати проїзду. Таке рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради з нагоди святкування Дня міста та Дня Незалежності України. Акція діятиме 15 та 24 серпня.