Нова система оплати проїзду у Тернополі враховує не лише технічні зміни, а й культурні акценти.

Нова система оплати проїзду у Тернополі передбачає безкоштовний транспорт для пасажирів у вишиванках у святкові дні, повідомляє Politeka.

Таке рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради з нагоди святкування Дня міста та Дня Незалежності України. Акція діятиме 15 та 24 серпня.

Цьогоріч мешканці та гості громади, які вдягнуть національне вбрання, зможуть безоплатно скористатися громадськими перевезеннями у межах населеного пункту. Відповідний меморандум між перевізниками та управлінням транспортних мереж і зв’язку був погоджений для реалізації цієї ініціативи.

Участь у заході беруть як приватні оператори, так і комунальні підприємства «Міськавтотранс» та «Тернопільелектротранс». Вони гарантують вільний доступ до послуг усім пасажирам, які відповідатимуть умові — наявності вишиванки.

Захід має на меті популяризувати українські традиції, культурну спадщину, духовні цінності та підкреслити важливість державної символіки. Безкоштовне пересування символізує вдячність громаді та підтримку патріотичного духу.

Нова система оплати проїзду у Тернополі враховує не лише технічні зміни, а й культурні акценти, що сприяють єдності та повазі до національної ідентичності.

До слова, раніше також повідомлялося про обмеження руху в місті.

За сприятливих погодних умов роботи триватимуть з 30 липня до 2 серпня 2025 року включно, щоденно з 9:00 до 22:00.

У рамках ремонту передбачено фрезерування існуючого асфальтобетонного шару проїжджої частини, підсилення основи дороги сумішшю із щебеню та піску, а також укладання нового шару асфальтобетонного покриття.

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