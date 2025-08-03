Новая система оплаты проезда в Тернополе учитывает не только технические изменения, но культурные акценты.

Новая система оплаты проезда в Тернополе предусматривает бесплатный транспорт для пассажиров в вышиванках в праздничные дни, сообщает Politeka.

Такое решение было принято исполнительным комитетом городского совета по случаю празднования Дня города и Дня Независимости Украины. Акция пройдет 15 и 24 августа.

В этом году жители и гости общины, одетые в национальную одежду, смогут безвозмездно воспользоваться общественными перевозками в пределах населенного пункта. Соответствующий меморандум между перевозчиками и управлением транспортных сетей и связи был согласован для реализации этой инициативы.

Участие в мероприятии принимают как частные операторы, так и коммунальные предприятия «Горавтотранс» и «Тернопольэлектротранс». Они гарантируют свободный доступ к услугам всем пассажирам, удовлетворяющим условию — наличие вышиванки.

Цель мер популяризировать украинские традиции, культурное наследие, духовные ценности и подчеркнуть важность государственной символики. Бесплатное передвижение символизирует благодарность обществу и поддержку патриотического духа.

Новая система оплаты проезда в Тернополе учитывает не только технические изменения, но и культурные акценты, способствующие единству и уважению национальной идентичности.

Ранее также сообщалось об ограничении движения в городе.

При благоприятных погодных условиях работы продлятся с 30 июля по 2 августа 2025 года включительно, ежедневно с 9:00 до 22:00.

В рамках ремонта предусмотрено фрезерование существующего асфальтобетонного слоя проезжей части, усиление основания дороги смесью из щебня и песка, а также укладку нового слоя асфальтобетонного покрытия.

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