В Тернополе объявили об ограничении движения на одной из центральных улиц города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном сайте Тернопольского городского совета.

С 11 по 13 августа на улице Торговица будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия, в результате чего частично ограничат движение транспорта на участке от транспортной развязки возле «Рогатки» до улицы Оболоня.

По сообщению, ограничения коснутся участка от перекрестка ул. Торговица, Микулинецкая, Князя Василия Константина Острожского до улицы Оболоня. Для обеспечения безопасности на месте работ установят соответствующие дорожные знаки по временной схеме организации передвижения.

Общественный транспорт будет курсировать с учетом этих временных изменений. Остановки городского и пригородного транспорта временно перенесут на остановку «Автовокзал», что позволит избежать неудобств во время проведения ремонтных работ.

Ограничение движения в Тернополе связано с необходимостью поддержки дорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии. Городской совет обращается к водителям и пассажирам с просьбой учитывать эти изменения при планировании маршрутов, соблюдать установленные знаки и быть внимательными на дороге. Такие мероприятия направлены на повышение безопасности и комфорта участников дорожного движения.

