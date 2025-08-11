У кількох громадах Полтавської області триває реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій людей, які через війну опинилися без даху над головою.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається у рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні», який реалізує благодійна організація «Карітас Полтава», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному Телеграм-каналі БО «БФ Карітас Полтава», грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачена на оплату оренди житла строком на шість місяців.

Отримати її можуть новоприбулі внутрішньо переміщені особи, які переїхали до Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької або Кобеляцької громад не більше ніж 30 днів тому. При цьому обов’язково потрібно належати хоча б до однієї з визначених категорій вразливості.

Серед них люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, самотні громадяни віком від 55 років, сім’ї з одного чи двох літніх людей без підтримки родичів, одинокі матері або батьки, опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини з трьома і більше дітьми, а також вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Проєкт фінансується завдяки підтримці американського народу, що дозволяє допомагати тим, хто зараз особливо потребує стабільного житла та впевненості у завтрашньому дні. Грошова допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій громадян у Полтавській області стане суттєвим полегшенням для багатьох сімей, адже покриє витрати на оренду на пів року.

Для додаткових роз’яснень або консультацій можна телефонувати за номером 0503464693. Перед тим, як телефонувати, перевірте актуальність інфр=ормації на зазначеній офіційній сторінці фонду, зоб уникнути непорозумінь.

