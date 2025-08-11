В нескольких общинах Полтавской области продолжается регистрация на денежную помощь для пенсионеров и других категорий людей, которые из-за войны войны оказались без крова.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине», реализуемым благотворительной организацией «Каритас Полтава», сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Телеграмм-канале БО «БФ Каритас Полтава», денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусмотрено на оплату аренды жилья сроком на шесть месяцев.

Получить ее могут новоприбывшие внутренне перемещенные лица, которые переехали в Полтавскую, Миргородскую, Коломакскую, Кременчугскую или Кобеляцкую общины не более 30 дней назад. При этом обязательно нужно принадлежать хотя бы одной из определенных категорий уязвимости.

Среди них люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, одинокие граждане в возрасте от 55 лет, семьи из одного или двух пожилых без поддержки родственников, одинокие матери или родители, опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи с тремя и более детьми, а также беременные женщины или матери с детьми до трех лет.

Проект финансируется благодаря поддержке американского народа, что позволяет помогать тем, кто сейчас особенно нуждается в стабильном жилье и уверенности в завтрашнем дне. Денежная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий граждан в Полтавской области станет существенным облегчением для многих семей, ведь покроет расходы на аренду на полгода.

Для дополнительных разъяснений или консультаций можно звонить по номеру 0503464693. Перед тем, как звонить, проверьте актуальность информации на указанной официальной странице фонда, чтобы избежать недоразумений.

