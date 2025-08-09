Можна зручно подати заявку на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області без черг і зайвих труднощів.

Розпочалась нова роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області, тому важливо знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Міжнародний фонд IAC ISHR оголосив про це в своєму Телеграм-каналі.

До гуманітарного хабу надійшла нова партія безкоштовних продуктівв для ВПО та пенсіонерів у Сумській області. Це означає, що невдовзі розпочнеться нова хвиля реєстрації на отримання безкоштовної гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Харкові.

Організатори акції зазначають, що роздача ще не стартувала, однак усім, хто планує подати заявку, вже зараз варто пройти попередню онлайн-реєстрацію на офіційному сайті гуманітарної платформи ISHR. Створення особистого кабінету займає лише кілька хвилин, зате надалі це дозволить швидко та зручно подати заявку на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області без черг і зайвих труднощів.

Тим, кому складно самостійно зареєструватися на сайті, організатори радять скористатися відеоінструкцією, яка докладно пояснює кожен етап створення облікового запису та подачі заявки. Відео доступне для перегляду на платформі YouTube і є адаптованим навіть для людей без навичок користування цифровими сервісами.

Нагадаємо, що гуманітарні набори формуються виключно для людей похилого віку, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну та нині перебувають у статусі переселенця.

Для того щоб вчасно подати заявку, слід заздалегідь зареєструватися на сайті платформи ISHR за посиланням. Переглянути відеоінструкцію можна за посиланням.

