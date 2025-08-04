Подорожчання продуктів у Сумській області відбувається як у сегменті молочних товарів, так і у бакалійній групі.

Подорожчання продуктів у Сумській області відзначається на прикладі цін на популярні молочні та бакалійні товари, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу Мінфін, маргарин Олком Вершковий 72,5% у фасуванні 200 грам коштує в середньому 39,49 гривень. За липень 2025 року середні цінники на цей продукт у різних магазинах коливалися від 33,90 (Auchan) до 38,44 (Novus), середня вартість тоді була 36,17. Індекс споживчих цін показує, що впродовж минулого місяця маргарин подорожчав на 3,55.

Також у минулому місяці подорожчав сир твердий Комо традиційний 50% (1 кг). Поточний середній цінник сягає 556,83 грн. У різних торговельних мережах ціни варіюються: Auchan пропонує його за 519,00, Megamarket – 532,50, а Novus – 619,00. За липень 2025 року середній цінник становив 548,17 грн, що свідчить про зростання приблизно на 10 гривень за місяць.

Щодо бакалії, пшеничне борошно Хуторок (1 кг) наразі коштує в середньому 33,26 грн. У липні середній цінник становив 32,43, що вказує на підвищення вартості на 1,87. Згідно з даними за індексом споживчих цін, його вартість зросла у липні.

За інформацією мережі супермаркетів «Сільпо» у Сумській області, маргарин вершковий «Щедро» 72% (250 грам) продається за 28,99 грн. Сир Пирятин Голандський твердий 45% (160 грам) коштує 99 гривень, а пшеничне борошно «Хуторок» (1 кг) можна придбати за 27,89.

Отже, подорожчання продуктів у Сумській області відбувається як у сегменті молочних товарів, так і у бакалійній групі, що підтверджує загальну тенденцію збільшення вартості основних харчових продуктів.

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