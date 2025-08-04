Подорожание продуктов в Сумской области происходит как в сегменте молочных товаров, так и в бакалейной группе.

Подорожание продуктов в Сумской области отмечается на примере цен популярных молочных и бакалейных товаров, сообщает Politeka.

Согласно данным портала Минфин , маргарин Олком Сливочный 72,5% в расфасовке 200 грамм стоит в среднем 39,49 гривен. За июль 2025 средние ценники на этот продукт в разных магазинах колебались от 33,90 (Auchan) до 38,44 (Novus), средняя стоимость тогда была 36,17. Индекс потребительских цен показывает, что за прошедший месяц маргарин подорожал на 3,55.

Также в прошлом месяце подорожал творог твердый Комо традиционный 50% (1 кг). Текущий средний ценник составляет 556,83 грн. В разных торговых сетях цены варьируются: Auchan предлагает его за 519,00, Megamarket – 532,50, а Novus – 619,00. За июль 2025 средний ценник составил 548,17 грн, что свидетельствует о росте примерно на 10 гривен в месяц.

Относительно бакалеи, пшеничная мука Хуторок (1 кг) стоит в среднем 33,26 грн. В июле средний ценник составил 32,43, что указывает на повышение стоимости на 1,87. Согласно данным по индексу потребительских цен, его стоимость выросла в июле.

По информации сети супермаркетов "Сільпо" в Сумской области, маргарин сливочный "Щедро" 72% (250 грамм) продается за 28,99 грн. Сыр Пирятин Голландский твердый 45% (160 грамм) стоит 99 гривен, а пшеничную муку «Хуторок» (1 кг) можно приобрести за 27,89.

Следовательно, подорожание продуктов в Сумской области происходит как в сегменте молочных товаров, так и бакалейной группе, что подтверждает общую тенденцию увеличения стоимости основных пищевых продуктов.

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