Робота для пенсіонерів у Львові передбачена в кількох напрямах, серед яких складська логістика, догляд та ресторанна сфера, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надають на сайті work.ua.

У компанії «Матвійків Р.В., ФОП» відкрито вакансію комплектувальника товарів та вантажника. Роботодавець пропонує оплату до 33 000 грн, повну зайнятість, офіційне оформлення, оплачуване навчання, можливість кар'єрного розвитку. До обов’язків входять: завантаження, комплектування, робота зі складськими механізмами, підтримка порядку. Графік — з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 18:00, дві робочі суботи на місяць (08:00—14:00).

В приватному пансіонаті у Винниках також пропонують стабільну зайнятість для людей старшого віку. Посада — доглядальник за літніми мешканцями. Праця можлива вахтовим методом, передбачено повне проживання та харчування на території закладу. Повна або часткова зайнятість, підтримка під час роботи. Усі деталі вакансії можна дізнатися телефоном. Готовність допомагати, вміння спілкуватися та базова турботливість — головні вимоги до кандидата.

Ще одне місце, де відкрита робота для пенсіонерів у Львові, — ресторан «Корки та крихти». Потрібна мийниця посуду та прибиральниця. Графік: 3 через 3 або 2 через 2, з 10:00 до 22:30. Працівникам надають дворазове харчування, а також післязмінну розвозку додому. Завдання: підтримка чистоти в приміщеннях, догляд за туалетами та залом, миття кухонного інвентарю. Вимоги — охайність, порядність, відповідальне ставлення до справ.

Усі пропозиції передбачають прийнятне навантаження, підтримку, зрозумілі вимоги та реальну можливість працювати для осіб пенсійного віку у місті Львів.

