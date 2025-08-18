Работа для пенсионеров во Львове предполагает приемлемую нагрузку, поддержку, понятные требования и реальную возможность работать.

Работа для пенсионеров во Львове предусмотрена по нескольким направлениям, среди которых складская логистика, уход и ресторанная сфера, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляют на сайте work.ua.

В компании «Матвейков Р.В., ФЛП» открыта вакансия комплектующего товаров и грузчика. Работодатель предлагает оплату до 33 000 грн., полную занятость, официальное оформление, оплачиваемое обучение, возможность карьерного развития. В обязанности входят: загрузка, комплектование, работа со складскими механизмами, поддержка порядка. График - с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00, две рабочие субботы в месяц (08:00-14:00).

В частном пансионате в Винниках также предлагают стабильную занятость для людей постарше. Должность — смотритель за пожилыми жителями. Труд возможен вахтовым методом, предусмотрено полное проживание и питание на территории заведения. Полная или частичная занятость, поддержка при работе. Все детали вакансии можно узнать по телефону. Готовность помогать, умение общаться и базовая заботливость – главные требования к кандидату.

Еще одно место, где открыта работа для пенсионеров во Львове, – ресторан «Корки и крошки». Нужна мойка посуды и уборщица. График: 3 через 3 или 2 через 2, с 10:00 до 22:30. Работникам предоставляют двухразовое питание, а также послесменную развоз домой. Задание: поддержание чистоты в помещениях, уход за туалетами и залом, мытье кухонного инвентаря. Требования — чистоплотность, порядочность, ответственное отношение к делам.

Все предложения подразумевают приемлемую нагрузку, поддержку, понятные требования и реальную возможность работать для лиц пенсионного возраста в городе Львов.

