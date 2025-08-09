Нова система оплати проїзду у Кропивницькому перебуває на етапі публічного обговорення, яке триватиме до 11 серпня.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому стала темою громадського обговорення, яке відбулося 31 липня, повідомляє Politeka.

Відповідне повідомлення оприлюднено пресслужбою міської ради.

Ініціатором розробки регуляторного акта виступило управління транспорту та зв’язку. Начальник управління Віктор Житник окреслив основні аспекти впровадження безготівкової форми розрахунку за користування транспортом.

За словами посадовця, це рішення спрямоване на підвищення комфорту для пасажирів, ефективний моніторинг процесу перевезень і фінансових операцій, а також забезпечення належного контролю за дотриманням правил. У перспективі новація має сприяти покращенню безпеки руху та точному обліку пасажиропотоку.

Визначення компанії, яка реалізовуватиме та обслуговуватиме систему, відбуватиметься через конкурс. Орієнтовна сума витрат на реалізацію — до 20 мільйонів гривень. На початковому етапі кондуктори залишатимуться в салонах до звикання мешканців до нових умов.

Валідатори для безготівкових розрахунків планують встановити в комунальному транспорті та маршрутках. Поява системи спричинить необхідність перегляду наявних тарифів. Також заплановане нарахування компенсацій перевізникам з міського бюджету на підставі реальних даних про пільговиків.

Тарифні пакети охоплюють кілька форматів оплати: за терміном (тиждень, місяць, рік), за кількістю поїздок, поповнення вільного гаманця, пільги з лімітом, а також разові квитки з пересадками.

Деякі учасники обговорення висловлювали сумніви щодо доречності таких змін під час воєнного стану. Особливо обговорювалися обмеження на безплатні поїздки для пільговиків. Усі пропозиції зафіксовані в протоколі для подальшого розгляду виконкомом.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому перебуває на етапі публічного обговорення, яке триватиме до 11 серпня. Зауваження приймаються письмово або електронною поштою на адресу управління транспорту.

