Новая система оплаты проезда в Кропивницком находится на этапе публичного обсуждения, которое продлится до 11 августа.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком стала темой общественного обсуждения, состоявшегося 31 июля, сообщает Politeka.

Соответствующее сообщение обнародовано пресс-службой городского совета.

Инициатором разработки регуляторного акта выступило управление транспорта и связи. Начальник управления Виктор Житник наметил основные аспекты внедрения безналичной формы расчета за пользование транспортом.

По словам чиновника, это решение направлено на повышение комфорта для пассажиров, эффективный мониторинг процесса перевозок и финансовых операций, а также обеспечение надлежащего контроля соблюдения правил. В перспективе новшество должно способствовать улучшению безопасности движения и точному учету пассажиропотока.

Определение компании, которая будет реализовывать и обслуживать систему, будет проходить через конкурс. Ориентировочная сумма затрат на реализацию – до 20 миллионов гривен. На начальном этапе кондукторы будут оставаться в салонах до привыкания жителей к новым условиям.

Валидаторы для безналичных расчетов планируют установить в коммунальном транспорте и маршрутках. Появление системы повлечет за собой необходимость пересмотра имеющихся тарифов. Также намечено начисление компенсаций перевозчикам из городского бюджета на основании реальных данных о льготниках.

Тарифные пакеты охватывают несколько форматов оплаты: по сроку (неделя, месяц, год), по количеству поездок, пополнению свободного кошелька, льготам с лимитом, а также разовым билетам с пересадками.

Некоторые участники обсуждения выражали сомнения в уместности таких изменений во время военного положения. Особо обсуждались ограничения на бесплатные поездки для льготников. Все предложения зафиксированы в протоколе дальнейшего рассмотрения исполкомом.

