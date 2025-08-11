Підвищення тарифів на комунальні послуги у Одеській області відбулося на тлі загальноукраїнської тенденції.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Одеській області стало чинним після засідання виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, повідомляє Politeka.

Згідно з рішенням №431, нові суми набули чинності з початку червня.

Ще за тиждень до цього «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» оприлюднило повідомлення про оновлення вартості послуг.

Згідно з новими умовами, мешканці Ізмаїла платять 34,30 гривні за один куб водопостачання. Раніше показник становив 27,50 грн. Водовідведення також подорожчало – тепер за кубометр доведеться віддати 42,30 гривні замість 33,40.

Для жителів багатоквартирних будинків встановлено окремі розцінки. При наявності внутрішньобудинкових мереж вода обійдеться у 35,10 грн, а каналізаційне обслуговування – 42,90. Попередні показники були на 7–9 гривень нижчими.

Причиною коригування вказано зростання цін на енергоресурси, витратні матеріали та зміни у розмірі заробітних плат. У водоканалі зазначають, що оновлення стало необхідним кроком.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Одеській області відбулося на тлі загальноукраїнської тенденції. З квітня минулого року по квітень 2025 року вартість зросла приблизно на 20%. Найбільше зміни торкнулися електроенергії, керування будинками, сміттєвих послуг та технічного утримання.

До слова, на Одещині також змінюють ціни на електроенергію.

Регулятор змінив так звані прайс-кепи для бізнесу — граничні ціни на світло, які діють у визначені години доби. Підвищення цін на електроенергію в Одеській області набуло чинності з 1 серпня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: нестача важливого товару вплине на українців.