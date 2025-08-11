Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области произошло на фоне общеукраинской тенденции.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу после заседания исполнительного комитета Измаильского городского совета, сообщает Politeka.

Согласно решению №431, новые суммы вступили в силу с начала июня.

Еще за неделю до этого Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства обнародовало сообщение об обновлении стоимости услуг.

Согласно новым условиям, жители Измаила платят 34,30 гривны за один куб водоснабжения. Раньше показатель составлял 27,50 грн. Водоотвод также подорожал – теперь за кубометр придется отдать 42,30 гривны вместо 33,40.

Для жителей многоквартирных домов установлены отдельные расценки. При наличии внутридомовых сетей вода обойдется в 35,10 грн., а канализационное обслуживание – 42,90 грн. Предыдущие показатели были на 7–9 гривен ниже.

Причиной корректировки указан рост цен на энергоресурсы, расходные материалы и изменения в размере заработной платы. В водоканале отмечают, что обновление стало необходимым шагом.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области произошло на фоне общеукраинской тенденции. С апреля прошлого года по апрель 2025 г. стоимость выросла примерно на 20%. Больше всего изменения коснулись электроэнергии, управления домами, мусорных услуг и технического содержания.

К слову, в Одесской области также меняют цены на электроэнергию.

Регулятор изменил так называемые прайс-кепы для бизнеса – предельные цены на свет, действующие в определенные часы суток. Повышение цен на электроэнергию в Одесской области вступило в силу 1 августа.

