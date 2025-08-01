31 липня у Кропивницькому відбулося громадське обговорення проєкту впровадження нової системи оплати проїзду у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднила на пресслужбf міської ради.

Розробником регуляторного акта є управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради. Начальник управління Віктор Житник розповів про деталі майбутньої новації, яка передбачає впровадження безготівкової оплати за проїзд.

За словами посадовця, це необхідно для зручності пасажирів, контролю за рухом та оплатою, а також дотримання правил перевезень. Впровадження підвищить безпеку на дорогах та дозволить точно враховувати пасажиропотік.

Оператор, що відповідатиме за встановлення й обслуговування системи електронного квитка в автобусах і тролейбусах, обиратиметься на конкурсній основі. Орієнтовна вартість проєкту — до 20 мільйонів гривень. Кондуктори залишатимуться в транспорті доти, доки пасажири не звикнуть до нововведення.

Валідатори — пристрої для безготівкового розрахунку — встановлять як у комунальному транспорті, так і в приватних маршрутках. Впровадження системи спричинить необхідність перегляду чинних тарифів. Однією з переваг стане можливість користуватися пільговим проїздом, а приватні перевізники отримуватимуть компенсації з міського бюджету за реальні звіти.

Тарифні пакети передбачають різні варіанти розрахунку: за термінами дії (тижневий, місячний, річний), за кількістю поїздок, вільний гаманець, пільгові категорії з обмеженнями по поїздках, а також фіксовані разові поїздки з можливістю пересадки.

Під час обговорення учасники висловлювалися щодо доцільності впровадження в умовах воєнного часу. Пасажири пільгових категорій не підтримали обмеження кількості безплатних поїздок на місяць. Усі пропозиції внесені до протоколу і будуть розглянуті виконавчим комітетом міськради, який ухвалюватиме остаточне рішення.

Громадське обговорення нової системи оплати проїзду у Кропивницькому триватиме до 11 серпня. Надсилати зауваження можна у письмовій формі за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41, кімн. 405, або на e-mail transport@krmr.gov.ua.

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