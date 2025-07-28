Впровадження нової системи оплати за проїзд у Кропивницькому має підвищити зручність користування громадським транспортом і автоматизувати процес платежів.

У Кропивницькому незабаром розпочнеться впровадження нової системи оплати за проїзд у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету міської ради опублікували на офіційному сайті міської влади, повідомляє Точка доступу.

У документі зазначено, що виконком має затвердити положення конкурсної комісії для визначення оператора, уповноваженого на впровадження електронного квитка, а також умови проведення конкурсу й склад комісії. Відповідальність за організацію процедури покладена на міську раду.

Проєкт рішення передбачає різні тарифні пакети електронного квитка, які будуть доступні пасажирам у транспорті. Вони включатимуть варіанти з обмеженням терміну дії (тижневий, місячний, річний), пакетами поїздок, вільним гаманцем для списання коштів, а також пільгові, учнівські та студентські пакети з обмеженням поїздок – не більше двох на добу і не більше шістдесяти на місяць. Конкретний перелік тарифів та їх умови має затвердити виконком.

Після створення квиткового серверу поповнення карток планують організувати через платіжні термінали, офіс обслуговуючої компанії та через інтернет на сайті компанії. Для оплати пасажир зобов’язаний зробити це до наступної зупинки та отримати підтвердження валідатора про успішну валідацію. У разі відсутності електронного квитка або посвідчення для пільгового проїзду пасажиру потрібно придбати паперовий квиток.

Впровадження нової системи оплати за проїзд у Кропивницькому має підвищити зручність користування громадським транспортом і автоматизувати процес платежів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: де пропонують притулок і не тільки.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: до якого стрибка цін готуватися покупцям.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.