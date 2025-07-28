Внедрение новой системы оплаты за проезд в Кропивницком должно повысить удобство пользования общественным транспортом и автоматизировать процесс платежей.

В Кропивницком в скором времени начнется внедрение новой системы оплаты за проезд в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения исполнительного комитета городского совета опубликовали на официальном сайте городских властей, сообщает Точка доступа.

В документе отмечено, что исполком должен утвердить положения конкурсной комиссии для определения оператора, уполномоченного на внедрение электронного билета, а также условия проведения конкурса и состав комиссии, возложенных на городской совет.

Проект решения предусматривает различные тарифные пакеты электронного билета, доступные пассажирам в транспорте. Они будут включать варианты с ограничением срока действия (недельный, месячный, годовой), пакетами поездок, свободным кошельком для списания средств, а также льготные, ученические и студенческие пакеты с ограничением поездок – не более двух в сутки и не более шестидесяти в месяц. Конкретный перечень тарифов и их условия должны быть утверждены исполком.

После создания билетного сервера пополнение карт планируется организовать через платежные терминалы, офис обслуживающей компании и через интернет на сайте компании. Для оплаты пассажир обязан сделать это до следующей остановки и получить подтверждение валидатора об успешной валидации. При отсутствии электронного билета или удостоверения для льготного проезда пассажиру нужно приобрести бумажный билет.

Внедрение новой системы оплаты за проезд в Кропивницком должно повысить удобство пользования общественным транспортом и автоматизировать процесс платежей.

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