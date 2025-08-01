31 июля в Кропивницком прошло общественное обсуждение проекта внедрения новой системы оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Информацию обнародовала на пресс-службе городского совета .

Разработчиком регуляторного акта управления транспорта и связи Кропивницкого городского совета. Начальник управления Виктор Житник рассказал о деталях будущего новшества, предусматривающего введение безналичной оплаты за проезд.

По словам чиновника, это необходимо для удобства пассажиров, контроля движения и оплаты, а также соблюдения правил перевозок. Внедрение повысит безопасность на дорогах и позволит точно учитывать пассажиропоток.

Оператор, отвечающий за установку и обслуживание системы электронного билета в автобусах и троллейбусах, будет избираться на конкурсной основе. Ориентировочная стоимость проекта – до 20 миллионов гривен. Кондукторы будут оставаться в транспорте, пока пассажиры не привыкнут к нововведению.

Валидаторы – устройства для безналичного расчета – установят как в коммунальном транспорте, так и в частных маршрутках. Внедрение системы повлечет за собой необходимость пересмотра действующих тарифов. Одним из преимуществ станет возможность пользоваться льготным проездом, а частные перевозчики получат компенсации из городского бюджета за реальные отчеты.

Тарифные пакеты предусматривают разные варианты расчета: по срокам действия (недельный, месячный, годовой), по количеству поездок, свободный кошелек, льготные категории с ограничениями по поездкам, а также фиксированные разовые поездки с возможностью пересадки.

В ходе обсуждения участники высказывались о целесообразности внедрения в условиях военного времени. Пассажиры льготных категорий не поддержали ограничение количества бесплатных поездок в месяц. Все предложения внесены в протокол и будут рассмотрены исполнительным комитетом горсовета, который будет принимать окончательное решение.

Общественное обсуждение новой системы оплаты проезда в Кропивницком продлится до 11 августа. Отправлять замечания можно в письменной форме по адресу: г. Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, дом. 41, комн. 405, или по e-mail transport@krmr.gov.ua.

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