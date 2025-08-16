Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області доступне за контактами, що публікуються у відкритих оголошеннях.

Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області наразі доступне в кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Таку інформацію розміщує ресурс «Допомагай».

Місцеві жителі готові надати тимчасовий притулок у власних домівках різним категоріям осіб. Так, у Старокостянтинівському районі доступна двокімнатна оселя з кухнею, ванною, санвузлом. Поблизу — школа, продуктові магазини, зупинка, дитсадок, пошта, ринок, сервісна станція. Житло має інтернет, усі зручності. Пропозиція актуальна для літніх людей, матерів із малюками. Заселення можливе одразу.

У селі Старий Остропіль можна знайти просторий цегляний дім із трьома кімнатами, кухнею, санвузлом, літньою прибудовою та земельною ділянкою. Наявні всі комунікації: газ, вода, електрика. Неподалік — медустанова, навчальний заклад, крамниці, сервіс, кафе, водойма. Приймають родини, пари без дітей, жінок, осіб похилого віку.

У Кам’янці-Подільському один із пенсіонерів пропонує будинок із дров’яним опаленням, балонним газом. Адреса — вулиця Шевченка, 77. Надається перевага чоловікам, випускникам інтернатів, ветеранам, охочим допомагати у побуті. Вільних місць — два.

До слова, на Хмельниччині також пропонують роботу. Зокрема, один із варіантів - посада різноробочого із зарплатою від 25000 до 30000. Ця робота для пенсіонерів у Хмельницькому передбачає допомогу в різних господарських справах на територіях клієнтів.

