Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области доступно по контактам, публикуемым в открытых объявлениях.

Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области доступно в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Такую информацию размещает ресурс «Допомагай».

Местные жители готовы предоставить временное убежище в собственных домах разным категориям лиц. Так, в Староконстантиновском районе доступно двухкомнатное жилище с кухней, ванной, санузлом. Поблизости школа, продуктовые магазины, остановка, детсад, почта, рынок, сервисная станция. У жилья есть интернет, все удобства. Предложение актуально для пожилых людей, матерей с малышами. Заселение возможно сразу.

В селе Старый Острополь можно найти просторный кирпичный дом с тремя комнатами, кухней, санузлом, летней пристройкой и земельным участком. Имеются все коммуникации: газ, вода, электричество. Недалеко находятся медучреждение, учебное заведение, магазины, сервис, кафе, водоем. Принимают семьи, пары без детей, женщин, пожилых людей.

В Каменце-Подольском один из пенсионеров предлагает дом с дровяным отоплением, баллонным газом. Адрес — улица Шевченко, 77. Предпочитается мужчины, выпускники интернатов, ветераны, желающие помогать в быту. Свободных мест – два.

Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области доступно по контактам, публикуемым в открытых объявлениях на платформе «Помоги».

К слову, в Хмельницкой области также предлагают работу. В частности, один из вариантов - должность разнорабочего с зарплатой от 25000 до 30000. Эта работа для пенсионеров в Хмельницком предусматривает помощь в различных хозяйственных делах на территориях клиентов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: что стоит знать о процессе выдачи.

Також Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: куда обращаться за недополученной помощью.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: украинцам облегчат поиск дома, какое нововведение готовится