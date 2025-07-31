Обмеження руху в Хмельницькому триватимуть до 22 серпня і є тимчасовими.

З 4 по 22 серпня вводяться обмеження руху в Хмельницькому через ремонтні роботи на вулиці Зарічанській, передає Politeka.

Про це повідомила міська рада міста.

Зазначається, що на ділянці дороги поблизу зупинки громадського транспорту «вул. Перемоги» виконуватиме роботи Комунальне підприємство з будівництва, ремонту та експлуатації доріг. Через це рух транспорту на цій частині міста буде ускладненим.

Обмеження руху торкнуться як приватних автомобілів, так і маршруток з автобусами, що проходять через вулицю Зарічанську. Через ремонтні роботи на цій ділянці можливі затори, особливо у години пік.

Водіїв просять планувати поїздки завчасно та, за можливості, обирати інші маршрути, аби уникнути затримок та незручностей під час руху. Міська рада звертає увагу на тимчасові зміни в організації дорожнього руху.

Після завершення робіт комунальне підприємство відновить благоустрій, щоб забезпечити безпечний проїзд на цій ділянці. Обмеження руху в Хмельницькому триватимуть до 22 серпня і є тимчасовими.

До слова, у Хмельницькому також дорожчає проїзд.

Вартість поїздки у тролейбусі тепер складає 9 гривень, тоді як автобусні маршрути незалежно від типу транспорту коштують 15 гривень.

Останнє коригування цін відбулося три роки тому. За цей період місцеві перевізники неодноразово зверталися до влади з проханням переглянути тарифи. Деякі компанії наполягали на встановленні розцінки у розмірі 20 гривень, однак таку суму визнали економічно недоцільною.

Питання оновлення цін залишалося відкритим протягом шести місяців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: що варто знати про процес видачі.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: українцям полегшать пошук оселі, яке нововведення готується.